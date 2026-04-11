Washington soupçonne Pékin de préparer des livraisons d’armes à l’Iran

Les services de renseignement des États-Unis estiment que la Chine se prépare à livrer de nouveaux systèmes de défense aérienne à l’Iran, selon des informations rapportées par CNN.

D’après ces évaluations, ces livraisons pourraient intervenir dans les prochaines semaines, alors que les tensions restent vives au Moyen-Orient après plusieurs semaines de conflit impliquant Téhéran et une coalition menée par Washington.

Les renseignements américains évoquent également des tentatives présumées de Pékin de faire transiter ces équipements via des pays tiers, afin de dissimuler leur origine et d’éviter une exposition directe.

Ces informations, qui reposent sur des sources proches des services de renseignement, n’ont pas été confirmées officiellement par les autorités chinoises, qui ont par le passé nié toute implication dans des transferts d’armes vers l’Iran.

Si elles se confirmaient, de telles livraisons pourraient compliquer davantage les efforts diplomatiques en cours entre Washington et Téhéran, notamment les négociations visant à mettre fin au conflit.

Elles risqueraient également d’accentuer les tensions entre les grandes puissances, dans un contexte déjà marqué par une rivalité stratégique croissante entre les États-Unis et la Chine.

Cette situation souligne une nouvelle fois la dimension internationale du conflit, dont les répercussions dépassent largement le cadre régional.