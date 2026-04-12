Washington dément avoir accepté de débloquer les fonds iraniens malgré les affirmations de Téhéran

Une source iranienne de haut rang a affirmé que les États-Unis avaient accepté de débloquer des avoirs iraniens gelés à l’étranger, notamment au Qatar. Une déclaration rapidement démentie par un responsable américain, illustrant les tensions persistantes entre Washington et Iran.

Selon cette source, ce déblocage constituerait un geste de bonne volonté de la part des États-Unis dans le cadre des négociations en cours à Islamabad. Téhéran y voit un signe de « sérieux » en vue d’un éventuel accord entre les deux pays.

Toujours d’après la partie iranienne, cette mesure faisait partie des principales exigences transmises à Washington dans le cadre des discussions indirectes, notamment pour alléger la pression économique pesant sur le pays.

Mais côté américain, un responsable a rapidement rejeté ces affirmations, niant tout accord en ce sens. Ce démenti met en lumière l’écart persistant entre les deux versions et souligne la fragilité des négociations.

Cette divergence intervient alors que les pourparlers entre les deux puissances sont déjà suspendus en raison de désaccords majeurs, notamment sur les conditions d’un cessez-le-feu élargi et sur les sanctions.

L’épisode illustre la complexité des discussions en cours, où annonces et démentis s’enchaînent, rendant toute avancée diplomatique incertaine dans un contexte régional toujours sous haute tension.