La société américaine d’imagerie satellitaire Planet Labs a décidé de prolonger le délai de publication de ses images du Moyen-Orient afin d’empêcher leur utilisation potentielle par des adversaires des États-Unis, selon plusieurs sources du secteur spatial.

L’entreprise a étendu le délai d’accès à certaines images satellites à quatorze jours, contre une diffusion beaucoup plus rapide habituellement. Cette mesure vise à limiter la possibilité pour des acteurs hostiles, notamment l’Iran, d’exploiter ces données commerciales pour obtenir des renseignements sur les mouvements militaires dans la région.

Les images satellites commerciales, autrefois réservées aux gouvernements, sont désormais accessibles à de nombreux acteurs publics et privés. Selon des spécialistes, elles peuvent offrir des informations stratégiques sur les bases militaires, les installations énergétiques ou les mouvements de troupes.

Dans le contexte du conflit entre les États-Unis, Israël et l’Iran, certains experts estiment que Téhéran pourrait tenter d’obtenir ces images par l’intermédiaire de partenaires ou de pays opposés à Washington.

Planet Labs a donc choisi de retarder la publication de certaines images sensibles pour éviter qu’elles ne soient utilisées à des fins militaires par des adversaires des États-Unis.

Les analystes soulignent toutefois que l’imagerie satellitaire commerciale est devenue un élément majeur des conflits modernes, en contribuant à rééquilibrer l’accès aux renseignements entre États, entreprises et organisations non gouvernementales.