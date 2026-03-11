La marine américaine a informé le secteur maritime qu’elle n’était pas en mesure, pour l’instant, d’assurer des escortes militaires aux navires transitant par le détroit d’Ormuz, en raison d’un niveau de risque jugé trop élevé, selon plusieurs sources proches du dossier.

Depuis le début de la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran, les compagnies maritimes demandent presque quotidiennement une protection militaire pour leurs navires dans cette voie stratégique par laquelle transite une part importante du pétrole mondial.

Les évaluations de la marine américaine indiquent toutefois que la menace d’attaques reste trop élevée pour organiser des escortes en toute sécurité. Cette position contraste avec les déclarations du président Donald Trump, qui avait affirmé que les États-Unis étaient prêts à escorter les navires si nécessaire afin d’assurer la continuité du commerce maritime.

Le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, passage étroit reliant le golfe Persique à l’océan Indien, est fortement perturbé depuis le début du conflit il y a plus d’une semaine.

Les experts militaires estiment que la sécurisation de cette zone est particulièrement complexe en raison des capacités militaires de l’Iran, notamment ses missiles, ses drones et ses forces navales capables d’opérer dans ces eaux étroites.

Toute perturbation durable du trafic dans le détroit d’Ormuz pourrait avoir des conséquences majeures sur les marchés énergétiques mondiaux, cette route maritime étant l’une des plus importantes pour les exportations de pétrole du Moyen-Orient.