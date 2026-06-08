Un opéra à Kiev met en scène le drame des enfants ukrainiens déportés pendant la guerre

Un nouvel opéra contemporain présenté à Kiev raconte l’histoire bouleversante de mères ukrainiennes tentant de retrouver leurs enfants enlevés dans le contexte du conflit avec la Russie. L’œuvre, intitulée “Mothers of Kherson”, a été jouée au Théâtre national d’opéra et de ballet Taras Chevtchenko.

La représentation a été précédée d’une minute de silence en hommage aux enfants morts durant la guerre, illustrant la forte charge émotionnelle et politique de la création. L’opéra suit le parcours de femmes ayant traversé plusieurs pays et zones de guerre pour tenter de récupérer leurs enfants supposément emmenés vers des territoires occupés.

L’œuvre est inspirée de récits réels et a été commandée conjointement par de grandes institutions culturelles internationales, dont le Metropolitan Opera de New York et l’Opéra national de Pologne à Varsovie, soulignant sa portée mondiale.

Selon les auteurs, cette production vise à sensibiliser le public international aux conséquences humaines du conflit et à la situation des familles séparées par la guerre.

Les autorités ukrainiennes affirment que des milliers d’enfants ont été déplacés vers des zones contrôlées par la Russie depuis le début du conflit, une accusation que Moscou rejette, affirmant qu’il s’agissait d’évacuations pour des raisons de sécurité.

Une commission des Nations unies a, de son côté, qualifié ces déportations potentielles de crimes contre l’humanité, accentuant encore les tensions diplomatiques autour de ce dossier sensible.