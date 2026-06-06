Un bébé palestinien de sept mois tué en Cisjordanie, ses parents blessés lors de tirs israéliens

Un bébé palestinien de sept mois a été tué vendredi soir lors d’un incident impliquant des tirs israéliens dans la région de Tel Rumeida, au sud de la ville d’Hébron, en Cisjordanie, selon le ministère palestinien de la Santé. Le drame a également fait deux blessés, les parents de l’enfant.

Les autorités sanitaires palestiniennes ont identifié la victime comme étant Sam Fahd Abu Haikal. Selon leur communiqué, le nourrisson a été mortellement touché sur les lieux de l’incident. Son père et sa mère ont également été atteints par des tirs et ont été transportés à l’hôpital, où leur état a été décrit comme stable.

Des images diffusées après les faits montrent le véhicule de la famille avec un impact de balle visible dans le pare-brise. Le père de l’enfant, Fahed Abu Haykal, se trouvait dans la voiture avec son épouse et leur bébé lorsque les tirs ont été signalés, selon les informations communiquées par les autorités palestiniennes.

L’incident s’est produit dans le secteur de Tel Rumeida, une zone particulièrement sensible d’Hébron où les tensions entre Palestiniens, colons israéliens et forces de sécurité israéliennes sont fréquentes. Cette partie de la ville est régulièrement le théâtre d’affrontements et d’opérations de sécurité.

À ce stade, les circonstances exactes des tirs n’ont pas été établies de manière indépendante. Les autorités palestiniennes attribuent la responsabilité des faits aux forces israéliennes. Aucune réaction détaillée de l’armée israélienne n’était disponible dans les informations communiquées au moment de la publication.

La mort de ce nourrisson intervient dans un contexte de violence persistante en Cisjordanie occupée, où les affrontements, les opérations militaires et les attaques continuent d’alimenter les tensions entre Israéliens et Palestiniens. Ce nouvel incident risque d’accentuer encore les inquiétudes concernant la situation sécuritaire dans le territoire.