Un arbitre somalien refoulé des États-Unis et privé de Coupe du monde

L’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan, 34 ans, ne participera pas à la Coupe du monde 2026. Désigné par la Fifa pour officier lors du tournoi qui débute le 11 juin, il s’est vu refuser l’entrée sur le territoire américain ce lundi, alors qu’il détenait pourtant un visa en règle. Les services d’immigration l’ont recalé à son arrivée à l’aéroport et contraint à repartir immédiatement. Sacré meilleur arbitre africain en 2025, il devait devenir le premier représentant de la Somalie à diriger des matchs dans une phase finale de Coupe du monde.

La Fifa refuse d’intervenir

Cette affaire intervient quelques mois après les propos tenus par Donald Trump sur les Somaliens, qu’il avait qualifiés de ressortissants d’un pays « pourri ». Contactée par l’AFP, la Fifa a refusé de soutenir l’arbitre et s’est contentée d’une réponse lapidaire : « C’est le gouvernement du pays hôte qui détermine » les conditions d’entrée. L’instance mondiale du football ne prendra donc aucune mesure pour faire valoir la présence d’un officiel qu’elle avait elle-même sélectionné pour la compétition.

Ce refoulement illustre les tensions diplomatiques autour de l’organisation de la Coupe du monde aux États-Unis. Omar Abdulkadir Artan avait suivi toutes les procédures administratives nécessaires et disposait des documents requis. Son exclusion, fondée sur des critères qui restent flous, prive le tournoi d’un arbitre reconnu pour ses compétences et récompensé il y a quelques mois seulement par la Confédération africaine de football.