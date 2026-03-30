Ukraine : Zelensky se tourne vers la Jordanie pour un partenariat sécuritaire face à la menace des drones

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé avoir discuté avec le roi Abdallah II d’un possible partenariat en matière de sécurité, notamment pour renforcer les capacités de défense contre les attaques de drones.

Dans un message publié sur Telegram, Volodymyr Zelensky a indiqué que les échanges avaient également porté sur la situation au Moyen-Orient et dans la région du Golfe, dans un contexte de tensions accrues liées au conflit impliquant l’Iran.

L’Ukraine cherche à élargir ses alliances au-delà de ses partenaires occidentaux traditionnels, alors que l’aide militaire de ces derniers devient plus incertaine. Kiev tente notamment de mobiliser le soutien des États du Golfe pour poursuivre son effort de guerre contre la Russie.

Dans cette optique, l’Ukraine met en avant son expertise acquise sur le terrain, notamment en matière de défense aérienne et de technologies liées aux drones, qu’elle propose de partager avec des pays confrontés à des menaces similaires.

« Sans un système unifié, il est impossible d’assurer une protection complète des populations », a souligné le président ukrainien, insistant sur la nécessité de coordonner les capacités de défense face à des attaques de plus en plus sophistiquées.

Pour la Jordanie, ce rapprochement s’inscrit dans un contexte régional marqué par la multiplication des frappes de drones et l’instabilité croissante au Moyen-Orient.

Ce dialogue illustre une convergence d’intérêts entre Kiev et Amman, fondée sur des préoccupations sécuritaires communes, mais aussi sur une volonté de coopération stratégique dans un environnement international en mutation.

Alors que les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient s’entrecroisent indirectement, ce type d’initiative témoigne d’une recomposition des alliances et des priorités sécuritaires à l’échelle mondiale.