Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que Kiev multipliait les frappes contre les infrastructures pétrolières russes afin de maintenir la pression sur Moscou, après un assouplissement des sanctions internationales.

Selon lui, la décision des États-Unis d’accorder une dérogation temporaire autorisant l’achat de pétrole russe a contribué à réduire la pression économique exercée sur la Russie.

Cette mesure, destinée à stabiliser les marchés énergétiques perturbés par la guerre au Moyen-Orient, est critiquée par plusieurs alliés européens de l’Ukraine.

Face à cette évolution, Kiev mise sur ses capacités militaires, notamment ses frappes à longue portée, pour compenser ce relâchement.

« La pression sur la Russie dans le monde diminue », a déclaré Volodymyr Zelensky, estimant que l’Ukraine devait désormais compter sur ses propres moyens pour affaiblir l’adversaire.

Les attaques de drones ukrainiens auraient déjà perturbé une part significative des capacités d’exportation pétrolière de la Russie, selon les autorités ukrainiennes.

Ces opérations visent des installations stratégiques afin de réduire les revenus énergétiques de Moscou, essentiels à l’effort de guerre.

Cette stratégie marque une intensification du conflit sur le plan économique et énergétique, au-delà du front militaire classique.

Elle souligne également les tensions entre les impératifs de stabilité des marchés mondiaux et les objectifs de pression sur la Russie.

Dans ce contexte, l’Ukraine cherche à maintenir un équilibre entre soutien international et autonomie stratégique face à un conflit qui s’inscrit dans la durée.