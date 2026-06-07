UE–Chine : le PPE réclame une ligne commerciale plus dure face à Pékin

Le président du Parti populaire européen (PPE), Manfred Weber, appelle l’Union européenne à adopter une politique commerciale nettement plus ferme à l’égard de la Chine, estimant que la puissance industrielle chinoise représente une menace directe pour l’économie européenne, selon des propos rapportés par Bild am Sonntag.

« Le temps de la naïveté est révolu », a déclaré Weber, appelant Bruxelles à défendre ses intérêts « avec plus de clarté, de fermeté et de constance ». Il estime que le déficit commercial de l’UE avec la Chine, qu’il évalue à environ un milliard d’euros par jour, devient insoutenable et met en danger l’industrie et les emplois en Europe.

Selon lui, l’Union européenne devrait utiliser l’accès de la Chine au marché unique comme levier pour imposer des règles de concurrence plus strictes et garantir le respect des normes européennes. Il propose également de limiter la participation d’entreprises chinoises aux projets de développement financés par l’UE.

Ces déclarations interviennent à l’approche d’un sommet européen prévu le 18 juin, au cours duquel les dirigeants devraient discuter de nouvelles mesures commerciales, notamment des instruments de protection face aux déséquilibres économiques et aux pratiques jugées déloyales.

La position de Weber reflète une tendance plus large au sein de certains courants politiques européens, qui appellent à une réduction de la dépendance économique vis-à-vis de la Chine, dans un contexte de tensions commerciales croissantes entre les grandes puissances.