Trump gracie un ancien élu républicain condamné pour fraude boursière dans une affaire de délit d’initié

Le président américain Donald Trump a accordé une grâce à l’ancien membre du Congrès Stephen Buyer, un républicain de l’Indiana, condamné pour fraude boursière dans une affaire de délit d’initié. Cette décision a été officialisée par une proclamation de la Maison-Blanche, rendue publique vendredi.
Stephen Buyer, ancien élu à la Chambre des représentants, avait été reconnu coupable en mars 2023 de quatre chefs d’accusation de fraude boursière. Il avait ensuite été condamné en septembre de la même année à 22 mois de prison. Les faits retenus concernaient notamment des opérations de délit d’initié réalisées alors qu’il travaillait comme consultant.
La proclamation présidentielle ne fournit pas de justification détaillée à cette grâce. Elle se limite à souligner que les services rendus par Stephen Buyer en tant qu’avocat général de l’armée américaine et en tant que membre du Congrès ont été « distingués et très productifs ».
L’affaire est liée à son activité de consultant pour l’entreprise T-Mobile US Inc, dans le contexte de sa fusion à 23 milliards de dollars avec Sprint. C’est dans ce cadre que les faits de délit d’initié ont été relevés, selon les éléments judiciaires.
La Maison-Blanche a également indiqué que la décision de grâce s’appuyait sur les « conseils et recommandations » de 52 membres actuels et anciens du Sénat et de la Chambre des représentants des États-Unis, cités dans la proclamation officielle.
Stephen Buyer avait siégé au Congrès de 1993 à 2011 en tant que républicain de l’Indiana, avant de poursuivre une carrière de consultant dans le secteur privé.
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