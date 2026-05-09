Trump déclassifie des dossiers sur les OVNI : photos, vidéos et révélations supplémentaires attendues

L’administration du président américain Donald Trump a publié vendredi une série de documents gouvernementaux auparavant classifiés portant sur des observations d’OVNI, ou « phénomènes anormaux non identifiés », dans ce que le département de la Défense présente comme une opération de « transparence sans précédent ».

Les dossiers rendus publics comprennent des photographies, des vidéos ainsi que des retranscriptions d’incidents impliquant des objets non identifiés signalés par l’armée américaine. Parmi les documents figure notamment l’image d’un objet ovale repéré par le Commandement indo-pacifique américain en 2024.

Le Département de la Défense des États-Unis a précisé que d’autres éléments seraient publiés dans les trente prochains jours à mesure que de nouveaux documents seraient déclassifiés.

Selon les autorités américaines, les archives dévoilées incluent également des photos issues de missions Apollo Program ainsi que des comptes rendus militaires portant sur des phénomènes aériens inexpliqués observés au fil des décennies.

Cette initiative a été saluée par plusieurs défenseurs de la divulgation des informations sur les OVNI, qui réclament depuis des années un accès plus large aux dossiers gouvernementaux. Certains analystes ont toutefois relativisé la portée de ces révélations, estimant qu’une partie importante des documents avait déjà circulé auparavant sous différentes formes.

La publication intervient dans un contexte politique tendu pour Donald Trump. Plusieurs critiques, dont la députée républicaine Marjorie Taylor Greene, accusent la Maison Blanche d’utiliser ces divulgations pour détourner l’attention d’autres controverses entourant le président américain.

Donald Trump devient ainsi le dernier dirigeant américain en date à autoriser la diffusion de dossiers liés aux OVNI, un sujet qui continue de fasciner l’opinion publique aux États-Unis malgré l’absence de preuves établissant l’existence d’une origine extraterrestre.