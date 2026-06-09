Trois morts dans de nouvelles frappes russes, Zelensky affiche son optimisme après des échanges avec Washington

De nouvelles attaques russes contre l’Ukraine ont fait au moins trois morts dans la région de Kharkiv, selon les autorités ukrainiennes. Ces frappes interviennent alors que les combats se poursuivent sur plusieurs fronts et que les efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit restent au cœur des discussions internationales.

Les autorités locales ont indiqué que les victimes ont été tuées lors d’attaques menées dans la région de Kharkiv, régulièrement ciblée par les forces russes en raison de sa proximité avec la frontière. Des infrastructures civiles ont également été touchées, notamment un centre de tri postal endommagé par une frappe de drone.

Parallèlement, les autorités installées par Moscou en Crimée ont affirmé avoir repoussé plusieurs attaques de drones visant la péninsule. Ces déclarations n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante dans l’immédiat.

Sur le plan diplomatique, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait état d’une conversation qu’il a qualifiée de « positive » avec des envoyés américains. Le dirigeant ukrainien s’est montré optimiste quant à la poursuite des échanges avec Washington, sans toutefois détailler les points abordés.

Cette prise de contact intervient alors que les États-Unis continuent de jouer un rôle central dans le soutien politique, militaire et diplomatique à l’Ukraine. Les discussions portent notamment sur les perspectives de sécurité, l’aide occidentale et les conditions d’un éventuel règlement du conflit.

Alors que les frappes se poursuivent sur le terrain, les autorités ukrainiennes tentent de maintenir les efforts diplomatiques tout en faisant face à une pression militaire constante. Les nouvelles attaques rappellent que la guerre reste loin d’être résolue malgré les multiples initiatives engagées ces derniers mois pour parvenir à une désescalade.