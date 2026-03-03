L’armée israélienne a déployé des forces supplémentaires dans le sud du Liban au cours de la nuit, a annoncé mardi un porte-parole militaire. Selon les autorités, ces troupes occupent des « positions défensives » destinées à protéger les civils israéliens et des sites stratégiques contre d’éventuelles attaques du Hezbollah.

« Nous sommes présents dans la zone frontalière uniquement à titre défensif afin de prévenir les attaques contre les civils et les points stratégiques importants », a déclaré le lieutenant-colonel Nadav Shoshani lors d’un point de presse en ligne. L’armée affirme ainsi vouloir contenir toute escalade le long de la frontière nord.

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a indiqué dans un communiqué avoir autorisé l’armée à avancer et à prendre le contrôle de positions supplémentaires au Liban. Cette décision fait suite à des tirs de roquettes revendiqués par le Hezbollah dimanche soir, présentés par le mouvement chiite comme une riposte aux frappes américaines et israéliennes contre l’Iran.

Les forces israéliennes occupent déjà cinq positions dans le sud du Liban depuis novembre 2024. Le renforcement annoncé intervient dans un contexte régional particulièrement tendu, marqué par l’intensification des hostilités impliquant l’Iran et ses alliés.

Parallèlement, des frappes israéliennes ont visé un immeuble abritant les bureaux de la chaîne de télévision Al-Manar dans la banlieue sud de Beyrouth, selon des images diffusées par Reuters. Cette nouvelle montée de tensions ravive les craintes d’un embrasement plus large entre Israël et le Hezbollah, sur fond de confrontation régionale accrue.