Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a appelé mardi à l’ouverture d’une enquête sur l’attaque qualifiée d’« horrible » contre une école de filles en Iran. L’institution demande aux « forces » responsables de l’opération de faire toute la lumière sur les circonstances de cette frappe, sans toutefois désigner publiquement les auteurs.

L’attaque a visé une école à Minab, dans le sud de l’Iran, où des tombes étaient en cours de préparation mardi pour les victimes, selon des images diffusées par les médias iraniens et relayées par Reuters. L’incident s’inscrit dans un contexte de fortes tensions régionales et d’intensification des frappes entre Israël, les États-Unis et l’Iran.

« Le Haut-Commissaire (Volker Türk) demande une enquête rapide, impartiale et approfondie sur les circonstances de l’attaque. Il incombe aux forces qui ont perpétré l’attaque d’enquêter », a déclaré Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut-Commissariat, lors d’un point de presse à Genève.

La responsable onusienne a insisté sur la nécessité de rendre publiques les informations relatives à cette attaque et d’établir les responsabilités. Elle n’a pas précisé le nombre de victimes ni identifié les auteurs présumés, mais a souligné la gravité des faits.

Cet appel intervient alors que les hostilités se multiplient dans la région, alimentant les craintes d’une escalade plus large. L’ONU exhorte les parties impliquées à respecter le droit international humanitaire et à protéger les civils, en particulier les enfants et les établissements scolaires.