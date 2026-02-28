Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré samedi que l’Iran « a peut-être perdu quelques commandants », tout en relativisant l’impact de ces pertes, selon des propos rapportés par un journaliste de NBC News sur le réseau social X.

« Nous avons peut-être perdu quelques commandants, mais ce n’est pas un si gros problème », aurait-il affirmé, d’après ce journaliste. Cette déclaration intervient dans le contexte des frappes menées par les États-Unis et Israël contre des cibles iraniennes.

Les autorités iraniennes n’ont pas immédiatement fourni de précisions officielles sur l’identité des commandants concernés ni sur l’ampleur exacte des pertes éventuelles. Les déclarations rapportées suggèrent toutefois que Téhéran cherche à minimiser l’effet des attaques sur sa chaîne de commandement.

Ces propos surviennent alors que la situation sécuritaire dans la région demeure extrêmement tendue, avec des échanges de frappes et une mobilisation diplomatique internationale pour contenir l’escalade.

L’évolution des événements et les confirmations officielles des autorités iraniennes seront scrutées de près, dans un contexte où chaque déclaration publique peut influer sur la dynamique du conflit.