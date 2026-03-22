Taïwan : les chasseurs F-16 américains enfin livrés cette année malgré les retards

Taïwan a annoncé que les livraisons d’avions de chasse F-16 américains, jusqu’ici retardées, devraient débuter cette année, marquant une étape importante dans le renforcement des capacités militaires de l’île face aux tensions avec la Chine.
Le ministère taïwanais de la Défense a indiqué que la production des appareils entrerait désormais en « pleine capacité », après la visite de hauts responsables militaires aux États-Unis. Cette accélération vise à rattraper les retards accumulés dans le programme.
En 2019, Washington avait approuvé la vente de ces avions de combat pour un montant d’environ 8 milliards de dollars. Ce contrat, confié au constructeur Lockheed Martin, constitue l’un des piliers du soutien militaire américain à Taïwan.
Les retards dans les livraisons d’armes américaines ont suscité des inquiétudes à Taipei, alors que la Chine intensifie sa pression militaire autour de l’île, qu’elle considère comme faisant partie de son territoire.
Lockheed Martin a réaffirmé son engagement à respecter les objectifs de sécurité de Taïwan, dans un contexte de coopération étroite entre Washington et Taipei en matière de défense.
L’arrivée progressive de ces F-16V, une version modernisée de l’appareil, devrait renforcer les capacités aériennes de Taïwan et améliorer sa capacité de dissuasion face à d’éventuelles menaces.
Cette annonce intervient alors que les tensions dans le détroit de Taïwan restent élevées, faisant de la modernisation militaire de l’île un enjeu stratégique majeur dans la région.
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