Espionnage présumé : deux étrangers inculpés après une intrusion près d’une base nucléaire britannique

Un ressortissant iranien et une citoyenne roumaine ont été inculpés après avoir tenté de pénétrer dans la base britannique de sous-marins nucléaires de Faslane, en Écosse, ont annoncé les autorités.

Les deux suspects ont été arrêtés jeudi par la police écossaise. Les médias britanniques les présentent comme des espions iraniens présumés, bien que les autorités n’aient pas confirmé publiquement cette qualification.

La base de Faslane, située sur les rives du Gare Loch, constitue un site hautement stratégique pour le Royaume-Uni, abritant notamment sa flotte de sous-marins nucléaires. Toute tentative d’intrusion dans ce type d’installation est considérée comme une menace sérieuse pour la sécurité nationale.

Ces inculpations interviennent dans un contexte de tensions internationales accrues, alors que la guerre opposant les États-Unis et Israël à l’Iran dure depuis plusieurs semaines. Bien que le Royaume-Uni ne participe pas directement aux frappes, ses forces ont été impliquées dans l’interception de missiles et de drones iraniens dans la région du Golfe.

Les circonstances précises de la tentative d’intrusion et les motivations des suspects n’ont pas été détaillées à ce stade. L’enquête se poursuit pour déterminer s’il s’agit d’une opération isolée ou d’une activité liée à des intérêts étatiques.

Cette affaire souligne les préoccupations croissantes en matière de sécurité autour des infrastructures militaires sensibles, dans un climat international marqué par des tensions géopolitiques élevées.

Les autorités britanniques n’ont pas communiqué davantage d’informations sur les charges retenues ni sur la suite de la procédure judiciaire, mais l’incident pourrait raviver les inquiétudes liées à l’espionnage et aux menaces hybrides sur le sol européen.