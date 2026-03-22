Slovénie : duel incertain entre Golob et Janša, une élection sous haute tension politique

Les électeurs slovènes se rendent aux urnes dimanche pour un scrutin législatif particulièrement serré opposant le Premier ministre libéral sortant Robert Golob au leader populiste de droite Janez Janša, dans un contexte marqué par des tensions politiques et des accusations de corruption.

Selon les derniers sondages, le Mouvement de liberté (GS) de Golob et le Parti démocratique slovène (SDS) de Janša sont au coude-à-coude, sans qu’aucun ne semble en mesure d’obtenir une majorité parlementaire. Le résultat final pourrait ainsi dépendre des partis plus modestes, appelés à jouer un rôle décisif dans la formation d’une coalition.

Janez Janša, qui brigue un quatrième mandat à la tête de ce pays membre de l’Union européenne et de l’OTAN, s’appuie sur une base électorale fidèle et disciplinée. Les analystes estiment que plus le taux de participation sera faible, plus ses chances de l’emporter seront élevées.

Sa campagne s’articule notamment autour de promesses d’allégements fiscaux, de réductions des aides sociales et d’un soutien accru au financement des médias. En face, Robert Golob défend une orientation libérale et pro-européenne, dans la continuité de sa politique actuelle.

La campagne a été perturbée par des accusations d’ingérence étrangère et des soupçons de corruption, qui ont contribué à renforcer la polarisation du débat politique. Ces éléments ont jeté une ombre sur le scrutin et alimenté les inquiétudes quant à son intégrité.

Dans ce contexte, les électeurs slovènes doivent arbitrer entre deux visions politiques opposées, alors que le pays fait face à des enjeux économiques et institutionnels importants.

Quelle que soit l’issue du vote, la formation du prochain gouvernement s’annonce complexe, avec des négociations de coalition susceptibles de prolonger l’incertitude politique dans ce pays de deux millions d’habitants.