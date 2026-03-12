Les autorités de South Korea ont annoncé un renforcement important des mesures de sécurité à Seoul en vue du concert gratuit du groupe de K-pop BTS, attendu la semaine prochaine dans le centre de la capitale.

Selon le ministère sud-coréen de l’Intérieur et de la Sécurité, l’événement pourrait attirer jusqu’à 260 000 personnes, ce qui en ferait l’un des plus grands rassemblements publics organisés dans la ville depuis la 2002 FIFA World Cup.

Le concert, prévu le 21 mars, marquera le retour du groupe après la sortie de son premier album depuis plus de trois ans. Il précédera également le lancement d’une tournée mondiale annoncée pour le mois d’avril.

Face à l’affluence attendue, les autorités ont indiqué qu’elles mobiliseront d’importants dispositifs de sécurité et de gestion des foules afin de prévenir tout incident et d’assurer la circulation autour du lieu du concert.

L’événement est particulièrement attendu par les fans du groupe, dont la popularité mondiale a fait de BTS l’un des groupes de musique les plus influents de la scène pop internationale.