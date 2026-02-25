La mort d’un étudiant sur le campus de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) à Dakar a provoqué une vive émotion au Sénégal, mettant en lumière une crise financière latente et exacerbant les tensions entre les jeunes et les autorités. Abdoulaye Ba aurait été tué lors de manifestations étudiantes contre les aides financières, qui ont dégénéré en violences.

Selon des étudiants présents sur le campus, les troubles ont éclaté alors que des jeunes protestaient contre la gestion des bourses et des soutiens financiers. La situation s’est rapidement détériorée, dans un contexte marqué par des difficultés économiques croissantes et des révélations concernant une dette cachée pesant sur le pays.

Amadou Bilo Diallo, étudiant, a raconté qu’il se trouvait dans son dortoir avec cinq colocataires et plusieurs amis lorsque la police sénégalaise aurait fait irruption et commencé à les frapper avec des matraques. Les forces de l’ordre sont accusées par des étudiants d’avoir fait usage d’une force excessive pour disperser les manifestants.

La répression policière a renforcé le sentiment de fracture entre une jeunesse confrontée à la précarité et des dirigeants accusés d’opacité sur la situation financière réelle du pays. La crise liée à une dette dissimulée alimente les critiques contre le gouvernement et nourrit la défiance à l’égard des institutions.

Le Premier ministre a publiquement exclu toute restructuration de la dette, une position qui suscite des inquiétudes chez certains observateurs quant à la capacité du Sénégal à répondre aux tensions sociales et aux revendications étudiantes. La mort d’Abdoulaye Ba pourrait ainsi devenir un symbole des frustrations d’une génération confrontée à un avenir incertain.