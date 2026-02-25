Revirement sur l’immigration : Washington abandonne un projet de centre de détention dans le New Hampshire

L’administration de Donald Trump a renoncé à son projet de centre de détention pour immigrants à Merrimack, dans le New Hampshire, a annoncé mardi la gouverneure républicaine de l’État. Cette décision intervient alors que plusieurs collectivités locales à travers le pays font face à une multiplication de projets similaires.

« Le département de la Sécurité intérieure n’ira pas de l’avant avec le projet de centre de détention de l’ICE à Merrimack », a écrit la gouverneure Kelly Ayotte sur le réseau social X, à l’issue d’une réunion tenue la semaine dernière à Washington avec la secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem.

Kelly Ayotte a indiqué avoir relayé les préoccupations des responsables locaux de cette ville située à environ 80 kilomètres au nord-est de Boston. Elle a précisé que les forces de l’ordre du New Hampshire continueraient toutefois de coopérer avec le département de la Sécurité intérieure (DHS) afin de sécuriser la frontière nord de l’État avec le Canada.

Dans un communiqué, le DHS a confirmé la tenue de la réunion. Kristi Noem a affirmé qu’elle poursuivrait le travail avec les autorités du New Hampshire, qualifiant l’État de « partenaire solide ».

Ce retrait intervient dans un contexte où le président Trump met en œuvre des mesures strictes en matière d’immigration, conformément à ses promesses de campagne. La politique d’expulsion menée par l’administration suscite cependant une désapprobation croissante parmi les électeurs américains, à l’approche des élections de mi-mandat de novembre qui détermineront la composition du Congrès.