Procès à 10 milliards de dollars : bras de fer entre Trump et la BBC autour de documents financiers sensibles

La bataille judiciaire opposant le président américain Donald Trump à la BBC prend une nouvelle tournure. Selon le Financial Times, les avocats de Trump ont refusé de fournir les informations financières réclamées par les juristes de la chaîne britannique dans le cadre d’une plainte en diffamation évaluée à 10 milliards de dollars.

Le président américain accuse la BBC de l’avoir diffamé en diffusant un documentaire qui, selon lui, aurait manipulé des extraits de son discours du 6 janvier 2021 afin de laisser croire qu’il avait encouragé l’assaut contre le Capitole. La plainte, déposée en Floride en décembre, invoque notamment une loi de l’État interdisant les pratiques commerciales trompeuses et déloyales.

Dans les documents judiciaires cités par le Financial Times, la BBC affirme que l’équipe de Donald Trump cherche à retarder la procédure tout en refusant de transmettre les éléments financiers nécessaires à l’évaluation du préjudice allégué. La chaîne soutient que le président affirme avoir subi des dommages considérables à la valeur de sa marque et de ses activités, tout en refusant jusqu’à présent de fournir les données permettant de mesurer cet impact.

Au cœur du litige se trouve le Donald J. Trump Revocable Trust, la structure qui détient les principaux actifs et intérêts commerciaux du président. Cette fiducie est administrée par son fils aîné, Donald Trump Jr.. Les avocats de la BBC ont demandé l’accès à des documents détaillant la valeur des actifs, des propriétés et des investissements détenus par cette structure.

Donald Trump réclame au moins 5 milliards de dollars de dommages et intérêts pour chacun des deux chefs d’accusation figurant dans sa plainte, soit un total minimal de 10 milliards de dollars. Son équipe juridique affirme que la BBC a agi de manière « intentionnelle et malveillante » en déformant ses propos.

Ni la BBC ni la Maison-Blanche n’ont commenté publiquement ces derniers développements. Le différend pourrait toutefois devenir un enjeu majeur de la procédure, les informations financières réclamées étant susceptibles de jouer un rôle central dans l’évaluation des dommages que Donald Trump affirme avoir subis.