Pluies torrentielles au Brésil : au moins 30 morts et des dizaines de disparus dans le Minas Gerais

Au moins 30 personnes ont perdu la vie après de fortes pluies qui se sont abattues sur l’État du Minas Gerais, dans le sud-est du Brésil, ont annoncé mardi les autorités locales. Trente-neuf autres personnes sont toujours portées disparues, faisant craindre un bilan plus lourd dans les prochaines heures.

Le service des pompiers de l’État a précisé que les décès ont été enregistrés dans les villes de Juiz de Fora et d’Ubá, situées à environ 110 kilomètres l’une de l’autre. Les intempéries ont provoqué d’importantes inondations et des dégâts considérables dans plusieurs zones urbaines.

Les opérations de recherche et de secours se poursuivent alors que les équipes d’intervention tentent de localiser les disparus et d’assister les habitants touchés par les crues. Les autorités locales n’ont pas encore communiqué de bilan détaillé des destructions matérielles, mais la situation demeure critique dans plusieurs quartiers.

Le président Luiz Inácio Lula da Silva a présenté ses condoléances dans un message publié sur le réseau social X. « Notre priorité est d’assurer l’aide humanitaire, le rétablissement des services essentiels, le soutien aux personnes déplacées et l’aide à la reconstruction », a-t-il déclaré.

Ces nouvelles intempéries soulignent la vulnérabilité de certaines régions brésiliennes face aux épisodes de pluies extrêmes, qui provoquent régulièrement glissements de terrain et inondations meurtrières, notamment dans les zones densément peuplées.