Peter Mandelson arrêté à Londres : ses avocats dénoncent des « allégations sans fondement » sur un départ à l’étranger

Les avocats de Peter Mandelson ont affirmé que l’arrestation de l’ancien ambassadeur britannique aux États-Unis reposait sur une « suggestion sans fondement » selon laquelle il aurait envisagé de quitter le Royaume-Uni pour s’installer à l’étranger. Cette déclaration intervient alors que l’ancien diplomate fait l’objet d’une enquête pour suspicion d’abus de fonction publique.

Âgé de 72 ans, Peter Mandelson a été arrêté à Londres avant d’être libéré de garde à vue mardi. Les autorités britanniques enquêtent sur des soupçons d’inconduite dans l’exercice de ses fonctions publiques, une affaire qui a suscité une vive attention médiatique.

L’ancien ambassadeur est également confronté à un tollé en raison de ses liens passés avec Jeffrey Epstein, dont les relations avec des personnalités politiques et économiques ont fait l’objet d’un examen international approfondi. Cette dimension a accentué la pression autour de l’enquête en cours.

Selon ses représentants légaux, l’hypothèse selon laquelle il préparait un départ à l’étranger ne repose sur aucun élément concret et ne saurait justifier son arrestation. Les autorités n’ont pas, à ce stade, détaillé publiquement les éléments précis ayant conduit à son interpellation.

L’affaire, qui mêle considérations diplomatiques et soupçons d’irrégularités, pourrait avoir des répercussions politiques notables au Royaume-Uni, où la carrière de Mandelson, figure influente du Parti travailliste, a déjà été marquée par plusieurs controverses.