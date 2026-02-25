Avant le discours de Trump, des sénateurs américains affichent un soutien bipartisan fort à l’Ukraine

Des sénateurs américains, démocrates comme républicains, ont présenté mardi une résolution affirmant leur soutien à l’Ukraine dans sa lutte contre l’invasion russe. Cette initiative intervient quelques heures avant le discours sur l’état de l’Union que le président Donald Trump doit prononcer devant la nation.

Le texte a été dévoilé le jour du quatrième anniversaire du déclenchement du conflit en Ukraine, une date hautement symbolique. Il vise à souligner que, malgré les clivages politiques à Washington, le Congrès continue d’afficher un appui à Kyiv face aux forces russes.

La résolution bénéficie d’un soutien bipartisan, illustrant la volonté de parlementaires des deux camps de réaffirmer l’engagement des États-Unis aux côtés de l’Ukraine. Cette démarche est perçue comme un signal politique fort, tant à l’intérieur du pays qu’à l’international.

En présentant ce texte avant l’allocution présidentielle, les sénateurs entendent également mettre en lumière le rôle du Congrès dans la définition de la politique étrangère américaine. Le discours de Donald Trump, retransmis à la télévision, était très attendu sur les questions internationales, notamment sur la position des États-Unis dans le conflit ukrainien.

Alors que la guerre entre dans sa cinquième année, la situation reste marquée par de lourdes pertes humaines et des tensions persistantes. Le vote de cette résolution vise à rappeler que, malgré les débats internes, un consensus existe au sein du Sénat pour soutenir l’Ukraine face à l’agression russe.