Pékin et Washington relancent le dialogue : une délégation chinoise attendue en Corée du Sud pour des négociations commerciales cruciales

La Chine et les États-Unis doivent reprendre leurs discussions commerciales cette semaine lors d’une rencontre de haut niveau organisée en Corée du Sud, dans un contexte de tensions persistantes entre les deux premières puissances économiques mondiales.

Le vice-Premier ministre chinois He Lifeng conduira une délégation officielle chinoise les 12 et 13 mai afin de rencontrer des représentants américains, a annoncé dimanche le ministère chinois du Commerce.

Selon Pékin, ces discussions s’inscrivent dans la continuité des échanges engagés ces derniers mois entre les dirigeants des deux pays, notamment après une rencontre organisée à Busan en octobre dernier. Les négociations doivent porter sur plusieurs questions économiques et commerciales considérées comme prioritaires par les deux capitales.

Le ministère chinois du Commerce a indiqué dans un communiqué que les pourparlers viseraient à approfondir le « consensus » trouvé lors des précédents échanges diplomatiques entre Pékin et Washington. Aucun détail précis n’a toutefois été donné sur les sujets qui seront abordés.

Cette reprise du dialogue intervient alors que le président américain Donald Trump devrait se rendre en Chine dans les prochains jours. Reuters a rapporté, en citant des sources proches du dossier, que la Maison Blanche avait invité un groupe restreint de dirigeants d’entreprises américaines à accompagner le chef de l’État à Pékin.

Les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine restent marquées par plusieurs années de tensions autour des droits de douane, des technologies stratégiques, des restrictions sur les semi-conducteurs et de la concurrence économique mondiale.

Malgré ces différends, les deux puissances tentent depuis plusieurs mois de maintenir des canaux de communication ouverts afin d’éviter une nouvelle escalade susceptible de fragiliser davantage l’économie mondiale. La rencontre prévue en Corée du Sud est donc observée de près par les marchés et les grandes entreprises internationales.