Nouvelle flambée à la frontière : tirs croisés entre forces pakistanaises et afghanes après des frappes aériennes

Des échanges de tirs ont opposé mardi les forces pakistanaises et afghanes le long de leur frontière commune, chaque camp accusant l’autre d’être à l’origine de l’affrontement. L’incident survient quelques jours après des frappes aériennes pakistanaises en Afghanistan, qui ont aggravé des relations déjà fragiles entre les deux pays.

Cette confrontation marque la dernière poussée de violence le long des 2 600 kilomètres de frontière qui séparent le Pakistan et l’Afghanistan. Les tensions se sont intensifiées depuis les frappes menées par Islamabad samedi et dimanche, faisant craindre une remise en cause du cessez-le-feu fragile instauré après des affrontements meurtriers en octobre.

Selon Mosharraf Zaidi, porte-parole du Premier ministre pakistanais, les autorités talibanes afghanes ont ouvert le feu « sans provocation » dans les sous-secteurs de Torkham et de Tirah, situés le long de la frontière. Il a affirmé que les forces pakistanaises avaient réagi « immédiatement et efficacement », mettant fin à ce qu’il a qualifié d’« agression des talibans ».

Le responsable pakistanais a également averti que toute nouvelle provocation serait réprimée « immédiatement et sévèrement ». De leur côté, les autorités afghanes accusent Islamabad d’être responsable de l’escalade, dans un contexte de méfiance persistante entre les deux voisins.

La frontière entre les deux pays est régulièrement le théâtre d’incidents armés, alimentés par des désaccords sécuritaires et des accusations mutuelles concernant la présence de groupes militants. Les derniers événements soulignent la fragilité de l’équilibre actuel et le risque d’un nouvel embrasement régional.