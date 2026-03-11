La police de Norway a annoncé mercredi l’arrestation de trois frères soupçonnés d’être impliqués dans l’attentat à la bombe survenu dimanche devant l’ambassade des United States à Oslo.

L’explosion, provoquée par un engin explosif improvisé, a endommagé l’entrée de la section consulaire de l’ambassade mais n’a fait aucun blessé, selon les autorités norvégiennes.

Les trois suspects, âgés d’une vingtaine d’années, sont des citoyens norvégiens d’origine irakienne, a indiqué la police. Les enquêteurs ont qualifié l’attaque d’acte de terrorisme.

Le procureur de la police, Christian Hatlo, a déclaré que les suspects sont soupçonnés d’avoir fait exploser une bombe puissante dans l’intention de tuer des personnes ou de provoquer d’importants dégâts matériels.

Au moment de l’annonce des arrestations, les suspects n’avaient pas encore été interrogés par les enquêteurs. Les autorités n’ont pas précisé s’ils avaient reconnu les faits ou contesté les accusations.