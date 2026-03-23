Moyen-Orient : la Chine appelle à un arrêt des opérations militaires et met en garde contre une escalade

La Chine a exhorté les États-Unis et Israël à mettre fin à leurs actions militaires au Moyen-Orient, mettant en garde contre le risque d’un « cercle vicieux » d’escalade aux conséquences mondiales.

Lors d’une conférence de presse, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, a insisté sur la nécessité de privilégier la désescalade et le dialogue, soulignant que les leçons des conflits passés, notamment en Irak, restent d’actualité.

Pékin affirme poursuivre des efforts diplomatiques pour favoriser une médiation et éviter un enlisement du conflit, qui pourrait déstabiliser durablement la région.

Les autorités chinoises s’inquiètent particulièrement des répercussions économiques d’une guerre prolongée, notamment sur la croissance mondiale et sur leurs propres exportations.

La hausse des prix du pétrole, liée aux tensions autour du détroit d’Ormuz, alimente également ces préoccupations. Selon des analyses de marché, cette situation pourrait accentuer l’inflation en Chine.

Certaines institutions financières, dont Goldman Sachs, ont déjà revu leurs prévisions économiques, abaissant les perspectives de croissance chinoise tout en anticipant une hausse des pressions inflationnistes en 2026.

Dans ce contexte, la Chine se positionne comme un acteur appelant à la retenue, tout en cherchant à limiter l’impact économique d’un conflit qui dépasse largement les frontières du Moyen-Orient.