Migrants, guerres et divisions : le pape Léon place l’Espagne au cœur de son premier grand voyage européen

Le pape Léon XIV entame samedi une visite d’une semaine en Espagne, son premier déplacement dans un pays de l’Union européenne en dehors de l’Italie depuis le début de son pontificat. Ce voyage, qui se déroulera du 6 au 12 juin, devrait être marqué par des prises de position sur les migrations, les conflits internationaux et la polarisation croissante des sociétés occidentales.

Au cours de cette visite, le souverain pontife se rendra notamment à Madrid, à Barcelone, au monastère de Montserrat ainsi qu’aux Îles Canaries. L’un des moments les plus symboliques du voyage sera l’inauguration d’une nouvelle tour de la célèbre Sagrada Família, monument emblématique de la capitale catalane.

Le pape doit également rencontrer des migrants ayant traversé l’océan Atlantique pour rejoindre l’Europe, ainsi que des associations engagées dans leur accompagnement. Selon le Vatican, la question migratoire occupe une place centrale dans les préoccupations du chef de l’Église catholique, qui insiste régulièrement sur la nécessité de considérer les migrants avant tout comme des êtres humains.

Cette étape aux Canaries revêt une dimension particulière alors que l’archipel constitue l’une des principales portes d’entrée des migrants en Europe. Léon XIV s’est déjà distingué par ses critiques à l’égard des politiques migratoires restrictives, notamment celles défendues par le président américain Donald Trump.

Le voyage sera également marqué par une série d’interventions publiques. Le pape doit prononcer plus de vingt discours et deviendra le premier souverain pontife à s’adresser au Parlement espagnol. Selon des responsables du Vatican, il devrait profiter de cette tribune pour dénoncer les guerres en cours dans plusieurs régions du monde et mettre en garde contre la montée des divisions politiques et sociales.

Alors que des foules importantes sont attendues tout au long de son parcours, cette visite est considérée comme un test majeur pour le pontificat de Léon XIV. Elle devrait permettre au premier pape américain de préciser davantage sa vision des grands défis internationaux et du rôle que l’Église entend jouer face aux crises contemporaines.