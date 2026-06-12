Meloni appelle l’OTAN à adapter ses priorités militaires face aux nouvelles formes de guerre

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a exhorté les pays membres de l’OTAN à revoir leur approche des dépenses de défense, estimant que les priorités militaires doivent évoluer avec la transformation rapide des conflits modernes.

S’exprimant devant le Parlement italien, elle a indiqué que l’Italie prévoit de porter ses dépenses de défense et de sécurité à environ 2,8 % de son PIB en 2026, contre un niveau inférieur l’année précédente. Cette hausse s’inscrit dans le cadre des engagements pris au sein de l’OTAN, mais aussi d’un effort national pour renforcer les capacités militaires du pays.

Selon elle, une grande partie de cette augmentation proviendra de postes liés à la sécurité intérieure, notamment certaines missions de police, ce qui permet à Rome de s’adapter aux règles budgétaires de l’Alliance atlantique.

Cependant, la dirigeante italienne a mis en garde contre une vision trop simpliste des dépenses militaires, centrée uniquement sur les objectifs chiffrés. Elle estime que la guerre en Ukraine a démontré que les conflits contemporains reposent de plus en plus sur les drones, les satellites et l’exploitation des données, plutôt que sur les seuls équipements traditionnels.

Elle a notamment souligné que des systèmes d’armes coûteux peuvent être neutralisés par des technologies bien moins onéreuses, illustrant ainsi le déséquilibre croissant entre coûts et efficacité sur le champ de bataille.

Dans ce contexte, Giorgia Meloni appelle les alliés occidentaux à repenser leurs investissements militaires en accordant davantage d’importance aux technologies émergentes, comme les capacités satellitaires et les systèmes autonomes.

Cette prise de position intervient alors que les pays de l’OTAN débattent régulièrement de leurs engagements financiers en matière de défense, dans un contexte international marqué par la guerre en Ukraine et les tensions croissantes avec la Russie.