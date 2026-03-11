Les United Nations ont mis en garde mercredi contre les conséquences de l’extension du conflit au Moyen-Orient sur les opérations humanitaires à travers le monde, soulignant que les combats perturbent les chaînes d’approvisionnement et compliquent la livraison de l’aide dans plusieurs zones de crise.

S’exprimant à Geneva, le chef de l’aide humanitaire de l’ONU, Tom Fletcher, a déclaré que la situation actuelle représentait un moment particulièrement critique pour la région et pour la communauté internationale.

« Nous traversons une période de grave péril pour le Moyen-Orient et, je crois même, pour le monde entier », a-t-il affirmé dans un entretien accordé à Reuters.

Selon les Nations unies, l’intensification des tensions militaires dans la région perturbe les routes commerciales, complique le transport de l’aide et détourne également l’attention et les ressources internationales d’autres crises humanitaires.

Ces perturbations pourraient affecter l’acheminement de l’aide vers plusieurs zones déjà fragilisées, notamment dans des régions touchées par des conflits ou des catastrophes humanitaires, comme au Sudan, où des centaines de milliers de personnes ont été déplacées par les combats.

L’ONU appelle ainsi la communauté internationale à redoubler d’efforts pour garantir la continuité de l’aide humanitaire et éviter que l’escalade des violences au Moyen-Orient ne provoque une aggravation des crises dans d’autres régions du monde.