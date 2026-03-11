Des documents gouvernementaux britanniques récemment déclassifiés montrent que le Premier ministre Keir Starmer avait été averti des risques liés à la nomination de Peter Mandelson comme ambassadeur du Royaume-Uni aux États-Unis.

La première série de documents, rendue publique mercredi, révèle que plusieurs responsables avaient exprimé des inquiétudes quant aux « risques pour la réputation » que pouvait représenter cette nomination, notamment en raison de l’amitié de Mandelson avec le financier américain Jeffrey Epstein, condamné pour crimes sexuels.

Les plus de 100 pages publiées évoquent également d’autres préoccupations, liées notamment aux précédentes démissions de Mandelson du gouvernement britannique ainsi qu’à ses positions favorables à un rapprochement avec la Chine.

Ces révélations interviennent alors que Mandelson fait l’objet d’une enquête policière pour avoir prétendument transmis des documents gouvernementaux à Jeffrey Epstein. L’affaire a ravivé les critiques à l’encontre du gouvernement et relancé les interrogations sur le jugement politique de Keir Starmer.

Face à la polémique grandissante, Starmer avait finalement décidé de limoger Peter Mandelson en septembre du poste d’ambassadeur à Washington, considéré comme l’un des plus prestigieux de la diplomatie britannique, lorsque l’ampleur de ses liens avec Epstein est devenue publique.