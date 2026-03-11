La Cour constitutionnelle d’Albania a jugé mercredi que l’interdiction d’un an imposée au réseau social TikTok par le gouvernement violait la Constitution et portait atteinte à la liberté d’expression.

La décision intervient après l’expiration, le mois dernier, de cette suspension qui avait empêché l’accès à la plateforme dans le pays pendant près d’un an.

Selon les juges constitutionnels, la mesure adoptée par les autorités n’était pas conforme aux garanties fondamentales prévues par la Constitution, notamment en matière de liberté d’expression et d’accès à l’information.

L’affaire avait suscité un débat en Albanie sur l’équilibre entre la régulation des réseaux sociaux et la protection des droits fondamentaux des citoyens.

La décision de la cour constitue un revers pour le gouvernement, tout en renforçant la position de ceux qui défendent un encadrement juridique strict des restrictions visant les plateformes numériques.