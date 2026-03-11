L’Iran a averti mercredi que le prix du pétrole pourrait atteindre 200 dollars le baril, alors que ses forces ont mené des attaques contre des navires marchands dans le Persian Gulf, dans un contexte d’escalade militaire au Moyen-Orient.

Selon plusieurs informations, au moins trois navires ont été touchés dans la région. Ces incidents ont ravivé les inquiétudes concernant la sécurité du transport maritime dans cette zone stratégique pour le commerce mondial d’hydrocarbures.

Parallèlement, l’Iran a également lancé des tirs contre Israel et contre plusieurs cibles dans la région, affirmant démontrer sa capacité de riposte malgré ce que le United States Department of Defense a décrit comme les frappes américano-israéliennes les plus intenses menées contre le pays à ce jour.

Des explosions ont été signalées à Bahrain et à Dubai, accentuant les craintes d’une extension du conflit à l’ensemble du Golfe.

Face au risque de perturbation majeure de l’approvisionnement mondial en énergie, l’International Energy Agency (AIE) a indiqué envisager la plus importante libération de réserves stratégiques de pétrole jamais réalisée afin de stabiliser les marchés.