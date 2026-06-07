Les services de renseignement américains s’inquiètent d’une menace d’espionnage israélienne accrue

Des rapports récents des services de renseignement américains ont mis en lumière des préoccupations croissantes concernant les activités d’espionnage attribuées à Israël contre les États-Unis, dans un contexte marqué par les négociations entre Washington et Téhéran.

Selon des informations rapportées par le New York Times et attribuées à des responsables américains, les autorités américaines estiment que les efforts israéliens pour obtenir des renseignements sur la position américaine dans les discussions avec l’Iran se sont intensifiés au point de susciter une inquiétude inhabituelle au sein de la communauté du renseignement.

Un rapport de la Defense Intelligence Agency aurait relevé le niveau de menace de contre-espionnage associé à Israël de « élevé » à « critique ». Cette évaluation évoquerait des tentatives de collecte d’informations visant du personnel militaire américain ainsi que des responsables gouvernementaux.

Parmi les personnalités qui auraient fait l’objet d’une surveillance accrue figureraient Steve Witkoff, principal négociateur du président américain, ainsi que Elbridge Colby et son adjoint Michael DiMino.

Ces inquiétudes apparaissent paradoxales alors que les États-Unis et Israël entretiennent une coopération militaire et sécuritaire particulièrement étroite. Les deux pays partagent régulièrement des renseignements tactiques et opérationnels, notamment face aux menaces régionales liées à l’Iran.

Toutefois, plusieurs responsables américains considèrent qu’Israël cherche désormais à mieux comprendre les intentions diplomatiques de l’administration américaine et l’évolution de sa stratégie de négociation avec Téhéran. Selon ces sources, cette situation pourrait compliquer certains mécanismes de partage d’informations sensibles entre les deux alliés.

Le rapport évoque également des incidents au cours desquels des militaires américains présents en Israël auraient découvert des logiciels installés clandestinement sur leurs téléphones, logiciels qui auraient pu permettre l’interception de communications.

Le Département de la Défense des États-Unis n’a pas commenté ces informations. De son côté, la Maison Blanche a rejeté ces accusations, les qualifiant de fausses. Israël a également démenti toute opération d’espionnage visant des responsables ou institutions américaines.

Les tensions surviennent alors que le président américain Donald Trump poursuit une approche diplomatique vis-à-vis de l’Iran, tandis que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu défend une ligne beaucoup plus ferme contre Téhéran et ses alliés régionaux.

Selon plusieurs responsables actuels et anciens cités dans le rapport, Israël demeure l’un des partenaires étrangers les plus actifs en matière de collecte de renseignements aux États-Unis. Malgré leur alliance stratégique, les deux pays continuent de protéger rigoureusement leurs informations les plus sensibles et d’appliquer des protocoles de sécurité stricts dans leurs échanges.