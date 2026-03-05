Les électeurs népalais ont commencé à se rendre aux urnes jeudi pour élire un nouveau parlement, près de six mois après une vague de manifestations menées par des jeunes qui avaient provoqué la démission du Premier ministre de l’époque.

Dans ce pays himalayen de près de 30 millions d’habitants, coincé entre la Chine et l’Inde, les élections se déroulent dans un contexte d’instabilité politique chronique, de difficultés économiques et de corruption persistante.

Les protestations de l’an dernier avaient éclaté après une interdiction des réseaux sociaux qui avait suscité une forte mobilisation dans les rues. Les manifestations, parfois violentes, avaient fait 77 morts et entraîné la démission du Premier ministre KP Sharma Oli.

Jeudi matin, les électeurs ont commencé à affluer vers les bureaux de vote installés dans des écoles, des temples et des cours publiques à travers le pays, certains se présentant dès les premières heures malgré le froid à Katmandou.

La colère populaire, alimentée par le chômage et la stagnation économique, a favorisé l’émergence de nouvelles figures politiques, notamment Balendra Shah du parti Rastriya Swatantra, qui bénéficie d’un fort soutien parmi les jeunes électeurs.

Le scrutin est considéré comme un test important pour la démocratie népalaise, alors que de nombreux électeurs espèrent un changement politique capable de stabiliser le pays et de relancer son économie.