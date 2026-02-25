Le United Kingdom renforce l’obligation d’autorisation électronique de voyage (ETA)

Le Royaume-Uni appliquera strictement à partir de mercredi l’obligation d’autorisation électronique de voyage (ETA) pour les visiteurs en provenance de 85 pays, a annoncé le ministère britannique de l’Intérieur.

Le dispositif, introduit en 2023 mais jusqu’ici appliqué de manière progressive, deviendra pleinement contraignant : les passagers ne disposant pas d’une ETA valide avant leur départ se verront refuser l’embarquement ou l’entrée sur le territoire britannique.

Le programme concerne les voyageurs qui n’ont pas besoin de visa pour entrer au Royaume-Uni. Ils doivent désormais effectuer une demande en ligne et s’acquitter d’un montant de 16 livres sterling (environ 21,57 dollars) pour obtenir cette autorisation avant leur voyage.

Selon les autorités, cette mesure vise à renforcer les contrôles aux frontières et à aligner le Royaume-Uni sur des dispositifs similaires déjà en vigueur dans d’autres pays, notamment aux États-Unis et au Canada.

Le gouvernement précise que les compagnies aériennes et les transporteurs auront la responsabilité de vérifier que les voyageurs disposent d’une ETA valide avant l’embarquement, sous peine de sanctions.