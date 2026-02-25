Le roi Harald V hospitalisé en Espagne

Le roi Harald V de Norvège, âgé de 89 ans, a été hospitalisé mardi sur l’île espagnole de Tenerife, où il séjournait en vacances privées avec la reine Sonja, a annoncé le palais royal norvégien.

Selon le communiqué, le souverain souffre d’une infection accompagnée de déshydratation. Son état est décrit comme stable et satisfaisant. Le médecin personnel du roi doit se rendre à Tenerife afin d’assister les équipes médicales locales.

Harald V est chef d’État cérémoniel de la Norvège depuis 1991 et demeure le monarque en exercice le plus âgé d’Europe. Ces dernières années, il a connu plusieurs épisodes de santé fragilisée. En 2024, il avait déjà été hospitalisé en Malaisie à la suite d’une infection contractée pendant des vacances et avait reçu un stimulateur cardiaque temporaire avant la pose d’un dispositif permanent en Norvège.

Le Premier ministre Jonas Gahr Støre a adressé ses vœux de prompt rétablissement au souverain lors d’une intervention sur la télévision publique norvégienne NRK.

Aucune indication n’a été donnée sur la durée de son hospitalisation, mais le palais assure que la situation est suivie de près.