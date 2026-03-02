Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a salué lundi l’action militaire menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, estimant qu’elle contribuait à réduire les capacités nucléaires et balistiques de Téhéran, tout en précisant que l’Alliance atlantique ne serait pas directement impliquée.

Dans une interview accordée à la chaîne allemande ARD à Bruxelles, Mark Rutte a déclaré que l’opération était « vraiment importante » car elle diminuait la capacité de l’Iran à se doter de l’arme nucléaire et de missiles balistiques.

Il a toutefois souligné qu’« il n’est absolument pas prévu que l’OTAN soit entraînée dans cette affaire ou y prenne part », ajoutant que seuls certains alliés pourraient, à titre individuel, apporter un soutien logistique ou faciliter les actions américaines et israéliennes.

Ces déclarations interviennent alors que le conflit régional s’intensifie, suscitant des inquiétudes quant à une possible extension de la crise au-delà du Moyen-Orient. En insistant sur l’absence d’implication directe de l’OTAN, Mark Rutte a cherché à clarifier la position de l’alliance et à éviter toute ambiguïté sur son rôle dans cette escalade.