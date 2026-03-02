MONDE

Le secrétaire général de l’OTAN Mark Rutte salue l’action militaire contre l’Iran, sans implication de l’alliance

2 mars 2026 1 minute de lecture PAR Service actualité internationale
Le secrétaire général de l’OTAN Mark Rutte salue l’action militaire contre l’Iran, sans implication de l’alliance (AP)

Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a salué lundi l’action militaire menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, estimant qu’elle contribuait à réduire les capacités nucléaires et balistiques de Téhéran, tout en précisant que l’Alliance atlantique ne serait pas directement impliquée.

Dans une interview accordée à la chaîne allemande ARD à Bruxelles, Mark Rutte a déclaré que l’opération était « vraiment importante » car elle diminuait la capacité de l’Iran à se doter de l’arme nucléaire et de missiles balistiques.

Il a toutefois souligné qu’« il n’est absolument pas prévu que l’OTAN soit entraînée dans cette affaire ou y prenne part », ajoutant que seuls certains alliés pourraient, à titre individuel, apporter un soutien logistique ou faciliter les actions américaines et israéliennes.

Ces déclarations interviennent alors que le conflit régional s’intensifie, suscitant des inquiétudes quant à une possible extension de la crise au-delà du Moyen-Orient. En insistant sur l’absence d’implication directe de l’OTAN, Mark Rutte a cherché à clarifier la position de l’alliance et à éviter toute ambiguïté sur son rôle dans cette escalade.

