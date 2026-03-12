Le Parlement du United Kingdom a approuvé une loi supprimant les derniers sièges héréditaires à la House of Lords, mettant ainsi un terme à un système aristocratique vieux de plusieurs siècles dans la chambre haute du Parlement.

Le projet de loi a été adopté mardi soir, concrétisant une réforme engagée il y a plus de vingt-cinq ans et répondant à une promesse électorale du gouvernement travailliste dirigé par le Premier ministre Keir Starmer.

Jusqu’à présent, certains membres de la Chambre des lords pouvaient encore siéger en raison de leur héritage familial, un vestige du système aristocratique britannique. Le gouvernement estime que ces sièges ne devraient plus être attribués en fonction de la naissance.

La réforme marque une nouvelle étape dans la modernisation du Parlement britannique et dans la transformation progressive de la chambre haute.

La House of Lords est composée de membres nommés à vie, de représentants religieux et, jusqu’à présent, d’un petit nombre de pairs héréditaires héritant de leur siège au sein de l’institution. La suppression de ces derniers met fin à une tradition parlementaire remontant à plusieurs siècles.