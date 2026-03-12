Une frappe ayant touché une école de filles à Minab, en Iran, et qui a fait des dizaines de victimes parmi les élèves pourrait être due à l’utilisation par les United States de données de ciblage obsolètes, selon deux sources proches du dossier citées par Reuters.

L’attaque, survenue le premier jour des frappes américano-israéliennes contre l’Iran, pourrait figurer parmi les incidents ayant causé le plus de victimes civiles impliquant l’armée américaine depuis plusieurs décennies.

Selon ces sources, une enquête interne menée par l’armée américaine suggère que les forces américaines seraient probablement responsables de la frappe contre l’établissement scolaire. Reuters avait été le premier média à révéler cette conclusion préliminaire.

Une vidéo circulant en ligne semble montrer un missile de croisière Tomahawk cruise missile frappant la zone. Toutefois, les circonstances exactes de l’incident restent encore floues.

Le United States Department of Defense a indiqué que l’affaire faisait toujours l’objet d’une enquête et n’a pas souhaité commenter davantage pour le moment.

Selon les autorités iraniennes, la frappe aurait tué environ 150 élèves dans l’école de Minab. Si ces chiffres étaient confirmés, l’attaque représenterait l’un des épisodes les plus meurtriers pour des civils depuis le début du conflit opposant les États-Unis, Israel et l’Iran.