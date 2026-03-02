Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a affirmé lundi que les opérations militaires en cours contre l’Iran ne déboucheraient pas sur une « guerre sans fin », assurant que les objectifs de Washington étaient limités et clairement définis.

Lors d’une conférence de presse au Pentagone, Hegseth a déclaré que les forces américaines menaient des frappes « chirurgicales, massives et sans hésitation », visant en priorité les capacités militaires iraniennes, notamment les systèmes de missiles, la marine et d’autres infrastructures de sécurité.

Selon le responsable américain, l’objectif n’est pas une occupation ni un engagement prolongé, mais la neutralisation des capacités jugées menaçantes pour les intérêts américains et leurs alliés dans la région.

Ces déclarations interviennent alors que le conflit s’est intensifié au Moyen-Orient à la suite des frappes conjointes américaines et israéliennes contre l’Iran, suivies de représailles iraniennes visant plusieurs cibles régionales.

L’administration américaine est confrontée à des interrogations croissantes au Congrès et dans l’opinion publique sur la durée et l’ampleur de l’engagement militaire. En insistant sur l’absence d’intention de s’enliser dans un conflit prolongé, le Pentagone cherche à rassurer sur la stratégie adoptée.

La situation reste toutefois volatile, et aucune indication précise n’a été donnée quant au calendrier ou aux conditions qui marqueraient la fin des opérations militaires.