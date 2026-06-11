Le Nigeria se rapproche d’une révolution sécuritaire avec la création de polices d’État

Le Parlement nigérian a franchi une étape décisive en adoptant un projet de loi constitutionnel qui permettrait à chacun des 36 États du pays de créer et de gérer sa propre force de police, en complément de la police fédérale. Cette réforme, débattue depuis de nombreuses années, vise à répondre à la dégradation persistante de la situation sécuritaire dans le pays.

Le texte a été largement approuvé par les membres de la Chambre des représentants. Le Sénat devait également se prononcer dans la journée, ouvrant la voie à l’une des plus importantes transformations du système de sécurité nigérian depuis des décennies.

Les partisans de la réforme estiment qu’un modèle décentralisé permettra une réponse plus rapide et plus efficace aux menaces locales. Le Nigeria est confronté à de multiples défis sécuritaires, notamment des insurrections armées, des enlèvements de masse, des affrontements communautaires et des attaques de groupes criminels dans plusieurs régions du pays.

Le président Bola Tinubu soutient cette évolution, considérée par ses défenseurs comme indispensable pour renforcer la sécurité au niveau local. Selon eux, les autorités des États sont souvent mieux placées pour comprendre les réalités du terrain et réagir aux crises qui touchent leurs populations.

La réforme suscite toutefois des réserves. Certains critiques craignent que les gouverneurs ne puissent utiliser ces futures forces de police à des fins politiques ou pour renforcer leur influence. D’autres s’inquiètent des difficultés de financement, notamment dans les États les plus pauvres, qui pourraient peiner à entretenir des services de sécurité efficaces.

Malgré ces interrogations, l’adoption du projet de loi marque une avancée majeure dans la volonté du Nigeria de repenser son architecture sécuritaire. Face à une insécurité devenue l’une des principales préoccupations du pays, les autorités espèrent qu’une police davantage ancrée dans les réalités locales contribuera à améliorer la protection des populations et à restaurer la confiance dans les institutions chargées du maintien de l’ordre.