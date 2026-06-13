Le chef de l’opposition taïwanaise tente de rassurer Washington sur sa politique envers la Chine

La présidente du principal parti d’opposition taïwanais, Cheng Li-wun, a cherché à dissiper les inquiétudes des responsables américains concernant la position de son mouvement à l’égard de la Chine, à l’occasion d’une visite de deux semaines aux États-Unis.

À la tête du Kuomintang (KMT), principale force d’opposition à Taïwan, Cheng Li-wun a multiplié les rencontres avec des membres du Congrès américain, des universitaires et des représentants de groupes de réflexion afin de défendre la stratégie de son parti. Selon elle, de nombreux « malentendus » persistent à Washington concernant l’approche du KMT, souvent perçue comme plus conciliante envers Pékin.

Cette visite intervient après un déplacement en Chine au mois d’avril, au cours duquel Cheng Li-wun avait rencontré le président chinois Xi Jinping. Cette rencontre avait suscité des critiques parmi certains responsables américains et taïwanais, qui redoutent qu’un rapprochement politique avec Pékin n’affaiblisse la capacité de l’île à faire face aux pressions chinoises.

Le Kuomintang insiste toutefois sur le fait que le dialogue avec la Chine ne remet pas en cause son engagement envers la démocratie taïwanaise. Cheng Li-wun a affirmé que son parti restait attaché à la sécurité de l’île et qu’il était prêt à proposer ses propres projets de loi en matière de défense.

Le débat sur les dépenses militaires constitue un sujet sensible à Taïwan. Plusieurs responsables américains ont reproché à l’opposition d’avoir ralenti ou bloqué certains budgets destinés à renforcer les capacités de défense de l’île face aux menaces croissantes de Pékin.

Cheng Li-wun a également souligné qu’un dialogue pacifique entre les deux rives du détroit demeurait possible. Ses déclarations interviennent alors que les tensions restent élevées entre la Chine et Taïwan, Pékin considérant toujours l’île comme une partie intégrante de son territoire et n’excluant pas l’usage de la force pour parvenir à une réunification.

La visite de la dirigeante du KMT visait ainsi à convaincre les responsables américains que son parti soutient à la fois la démocratie taïwanaise, le maintien des relations avec les États-Unis et la recherche d’une coexistence pacifique avec la Chine.