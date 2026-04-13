L’ASEAN appelle Washington et Téhéran à une solution durable et à la sécurité du détroit d’Ormuz

Les ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN ont exhorté lundi les États-Unis et l’Iran à poursuivre leurs négociations en vue d’un règlement permanent de leur conflit, appelant à une mise en œuvre complète et efficace du cessez-le-feu.

Réunis virtuellement pour discuter de la situation au Moyen-Orient, les responsables de l’ASEAN ont souligné l’importance de privilégier la voie diplomatique afin d’éviter une aggravation des tensions. Ils ont insisté sur la nécessité d’un engagement sincère des deux parties pour parvenir à une solution durable.

Les ministres ont également exprimé leur inquiétude concernant la sécurité des routes maritimes et aériennes, appelant au rétablissement d’un passage « sûr, sans entrave et continu » dans le détroit d’Ormuz, essentiel au commerce mondial.

Cette prise de position reflète les préoccupations des pays d’Asie du Sud-Est, fortement dépendants des importations d’énergie transitant par cette voie stratégique. Toute perturbation prolongée pourrait avoir des conséquences économiques majeures pour la région.

L’appel de l’ASEAN intervient dans un contexte de tensions persistantes entre Washington et Téhéran, après l’échec de récentes négociations visant à mettre fin au conflit. Les risques d’escalade continuent d’inquiéter la communauté internationale.

En plaidant pour le dialogue et la stabilité, les pays de l’ASEAN cherchent à peser diplomatiquement afin de préserver la sécurité des échanges et d’éviter une crise aux répercussions mondiales.