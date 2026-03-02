L’ambassade de Russie au Turkménistan a annoncé lundi que les ressortissants russes se trouvant en Iran et ne pouvant quitter le pays par d’autres voies pouvaient emprunter un itinéraire terrestre via le Turkménistan.

Dans un message publié sur Telegram, la représentation diplomatique a précisé que les Russes souhaitant quitter l’Iran par cette route devaient s’enregistrer auprès de l’ambassade de Russie à Téhéran afin d’organiser leur passage.

Le Turkménistan, ancienne république soviétique d’Asie centrale, partage une frontière de 1 148 kilomètres avec le nord-est de l’Iran, offrant ainsi une voie alternative d’évacuation alors que le conflit régional perturbe les liaisons aériennes et les déplacements.

Cette annonce intervient dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient après les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran, suivies de représailles iraniennes. Plusieurs pays ont mis en place des dispositifs d’évacuation pour leurs ressortissants face à l’incertitude sécuritaire.

Les autorités russes n’ont pas précisé le nombre de citoyens concernés, mais ont indiqué poursuivre leurs efforts pour assurer leur sécurité et faciliter leur départ si nécessaire.