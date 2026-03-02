La Suisse a indiqué lundi que le canal diplomatique qu’elle assure entre les États-Unis et l’Iran demeure opérationnel depuis le début de la campagne aérienne américano-israélienne contre Téhéran, lancée le 28 février.

« Il est accessible aux deux parties et fonctionne dans les deux sens », a précisé le ministère suisse des Affaires étrangères dans un courriel adressé à Reuters, sans donner davantage de détails sur les échanges en cours.

Depuis la rupture des relations diplomatiques entre Washington et Téhéran à la suite de la révolution islamique de 1979, la Suisse agit en tant que « puissance protectrice » neutre, représentant les intérêts américains en Iran.

Le ministère suisse a également indiqué que toutes ses ambassades dans la région restaient ouvertes et qu’il apportait son soutien aux ressortissants suisses présents sur place qui en faisaient la demande.

Cette confirmation intervient alors que les tensions régionales s’intensifient et que les canaux de communication indirects apparaissent plus que jamais cruciaux pour éviter une escalade supplémentaire.