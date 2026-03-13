La Roumanie et l’Ukraine ont signé une déclaration d’intention visant à lancer une production conjointe de systèmes de défense, notamment des drones, ont annoncé jeudi leurs dirigeants à l’issue d’une rencontre à Bucarest.

L’accord a été signé par le président roumain Nicușor Dan et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il prévoit de permettre la fabrication en Roumanie de systèmes et de capacités militaires développés par l’Ukraine.

Cette coopération vise à renforcer les industries de défense des deux pays et à améliorer leurs capacités de sécurité face aux menaces régionales.

Membre de l’Union européenne et de l’OTAN, la Roumanie partage environ 650 kilomètres de frontière avec l’Ukraine. Certaines zones frontalières, notamment le long du Danube, ont été affectées par la guerre avec la Russie, des drones russes ayant parfois pénétré l’espace aérien roumain.

Après plusieurs années de guerre, l’Ukraine affirme avoir développé des technologies avancées dans le domaine des drones et des systèmes anti-drones, capables non seulement de soutenir ses propres forces mais aussi de contribuer à la sécurité des pays de l’OTAN.

Ce partenariat s’inscrit également dans un nouveau mécanisme européen de financement de la défense baptisé SAFE defence financing mechanism, destiné à renforcer la coopération industrielle et militaire entre les pays européens et leurs partenaires.